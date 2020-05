Seveso esondato, il sindaco Sala si difende: "Noi facciamo i lavori, ma senza le vasche..."

"Senza le vasche la situazione non si risolverà". È la sentenza, dura, senza appello arrivata venerdì mattina dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che nell'ormai consueto video "buongiorno da Palazzo Marino" ha fatto il punto della situazione dopo una notte di emergenza per l'esondazione del Seveso.

"Stanotte è venuta giù una quantità di acqua pari a un terzo del totale da inizio anno, giusto per darvi la dimensione di quello che è successo", ha esordito il primo cittadino. "Sono stati una notte e una mattina di disagio per i cittadini - ha proseguito -. È successo che abbiamo avuto 5 ore di esondazione del Seveso, che abbiamo dovuto bloccare la M2 da Famagosta, che sono caduti alcuni alberi e alcuni hanno rallentato il flusso dei tram, che abbiamo dovuto evacuare la comunità di Don Mazzi e altre due comunità a Parco Lambro", ha riassunto Sala.

Quindi, ecco l'attacco: "Ora, io voglio assicurarvi che stiamo facendo tanti lavori, pulizia, manutenzione straordinaria nella parte tombinata del Seveso, ma senza le tre vasche di laminazione la situazione non si risolverà", ha riflettuto il sindaco, facendo riferimento ai progetti ormai pronti da anni per cercare di far defluire le acque del Seveso in caso di piogge forti che però non hanno mai visto la luce.

E ancora più nel dettaglio: "Sono tre, a Lentate, Senago e Bresso, al Parco nord. Quella più avanti è Senago, quella che ci preoccupa di più è Bresso - ha commentato il sindaco -. Da due anni fronteggiamo ricorsi in particolare del comune, ma ora - ha concluso - pare che il tribunale delle acque deciderà in giugno".