Auto rubata e smontata in uno sfasciacarrozze: arrestato pregiudicato

Un'auto rubata e "cannibalizzata", smontata in mille pezzi fino a renderla irriconoscibile. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri per riciclaggio in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Monza. La notizia è stata riportata da MonzaToday.

Lo scorso gennaio 2017, la polizia stradale di Milano, durante un controllo, aveva scoperto in un demolitore del capoluogo brianzolo un'auto rubata e smontata. Al momento dell'intervento delle forze dell'ordine il 47enne, insieme ad altre cinque persone tutti arrestati in flagranza di reato, era stato sorpreso mentre era intento a smontare una Kia Sportage, rubata poco prima a una donna.

L'uomo, residente a Vimercate, dovrà ora scontare una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. In quella circostanza la donna derubata non aveva nemmeno fatto in tempo ad accorgersi del furto e non aveva ancora denunciato il fatto. Alla vittima, informata solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine, non era stato possibile restituire il veicolo, ormai quasi completamente "cannibalizzato".