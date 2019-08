Sfonda le auto a sassate, poi aggredisce i poliziotti: "Italiani di me... vi ammazzo tutti"

Ha cominciato il pomeriggio rovesciando un bidone dell'immondizia su una Mercedes nera. Lo ha continuato prendendo a sassate altri due veicoli. E lo ha finito, purtroppo per lui, in manette.

Un uomo di trentadue anni, un cittadino nigeriano irregolare in Italia, è stato arrestato giovedì dagli agenti della Questura di Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L'allarme è scattato alle 14.10, quando un uomo ha telefonato al 112 per segnalare che tra via Vitruvio e via Benedetto Marcello c'era un folle che continuava a minacciarlo senza motivo dopo aver rovesciato un bidone in metallo sulla parte posteriore della sua Mercedes. Lo stesso folle, evidentemente non contento, ha continuato il suo giro di distruzione prendendo a pietrate un furgone e una seconda macchina, anche questi pesantemente danneggiati.

Quando si è trovato i poliziotti davanti, il 32enne non ha minimamente cambiato atteggiamento. Anzi, dopo aver cercato di colpirli, ha iniziato a urlare: "Italiani di merda, mi fate schifo, vi ammazzo tutti". A quel punto, non senza fatica, gli agenti sono riusciti ad ammanettarlo e arrestarlo.