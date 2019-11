Sfratto ad alta tensione: mamma e figlio cercano di rubare la pistola, due agenti feriti

Due agenti feriti, una fondina spaccata, una donna arrestata e un ragazzino denunciato. È il bilancio di uno sfratto, decisamente complicato, andato in scena giovedì mattina nel condominio al civico 4 di viale Famagosta.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti verso le 11 per un'occupazione abusiva e, al loro arrivo, nell'appartamento hanno trovato una peruviana 51enne con il figlio 17enne. In pochi secondi la situazione è precipitata: la madre e il ragazzo, secondo quanto riferito dalla Questura, si sono scagliati contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. Non contenta, la donna ha anche spaccato la fondina di uno dei poliziotti nel tentativo, fortunatamente non riuscito, di rubargli l'arma di ordinanza.

A quel punto, mamma e figlio sono stati bloccati, non senza fatica. La 51enne è stata arrestata con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tentata rapina, mentre il ragazzo è stato denunciato a piede libero per gli stessi reati. I due agenti sono invece finiti in ospedale, dove per entrambi è stata diagnosticata una prognosi di cinque giorni per contusioni a braccia e gambe.