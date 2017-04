Dà in escandescenze durante uno sgombero e tira un calcio a un poliziotto, arrestato

C'è voluto molto più sforzo del previsto nello sgombero di un appartamento occupato abusivamente al civico 8 di via Panigarola, zona Corvetto.

Gli agenti del commissariato Mecenate, arrivati sul posto alle nove e mezza di mattina del 10 aprile, si sono trovati davanti un tunisino di 35 anni ben poco "collaborativo": e, poiché era senza documenti, è stato deciso di portarlo in questura per le procedure d'identificazione.

Durante il tragitto l'uomo ha cercato di rompere il vetro della volante, costringendo gli agenti a fermarsi. A quel punto, uscito dall'auto, ha sferrato un calcio al ginocchio di un poliziotto (che ne avrà per otto giorni) e ha cercato di scappare, subito raggiunto e immobilizzato in corso Lodi.

Al fotosegnalamento in via Fatebenefratelli è risultato avere un ordine di cattura per ricettazione e porto d'armi abusivo. L'uomo è stato quindi arrestato: risponderà anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.