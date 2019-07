Sgombero del centro sociale "Corvaccio": polizia sul posto, strade chiuse e caos traffico

Sgombero al Corvetto martedì mattina. Agenti della polizia e carabinieri del reparto antisommossa hanno liberato una struttura occupata al civico 23 di via Giovan Battista Piazzetta, tra via San Dionigi e via Ravenna.

Lo spazio, una villetta, era occupato dal centro sociale "Corvaccio", secondo quanto riferito dalla Questura. All'interno gli agenti hanno trovato soltanto due persone, mentre altre quattro o cinque si sono radunate all'esterno, ma non si sono registrati momenti di tensione.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, con la polizia locale che ha chiuso via Ravenna e via San Dionigi per permettere a militari e poliziotti di svolgere tutte le operazioni in sicurezza. Deviate le linee Atm 77 e 96. Circolazione congestionate anche sulle altre strade del quartiere.