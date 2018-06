Sgombero in via Palmanova, 500 agenti. Uomo minaccia di gettarsi dal quarto piano

Dodici appartamenti occupati sgomberati in due piani del civico 59 di via Palmanova, case del Comune di Milano. Questo in sintesi il bilancio dell'operazione della polizia effettuata nella mattinata di giovedì 14 giugno. Per portare a termine lo sgombero è stato necessario chiudere al traffico diverse vie della zona e anche l'uscita Palmanova della Tangenziale Est.

In tutto sono stati circa 500 i poliziotti impiegati di vari reparti: upg, digos, squadra mobile, commissariati, anticrimine, immigrazione e altri. All'operazione hanno partecipato anche i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile, quest'ultima in particolare per ricollocare i nuclei sgomberati dall'edificio. L'intervento è iniziato intorno alle 9 e si è protratto per diverse ore.

In bilico sul balcone per 3 ore

Tensione alle stelle quando un 60enne (tra gli occupanti abusivi) si è seduto sul davanzale dell'appartamento al quarto piano e ha minacciato di gettarsi nel vuoto. I vigili del fuoco hanno predisposto tutte le misure di sicurezza del caso. L'uomo, dopo un'ora, è rientrato nell'appartamento ma la trattativa è durata altre due ore. Infine la situazione si è risolta nel migliore dei modi.

Le strade chiuse durante l'operazione di sgombero: via Palmanova nel tratto con Piazza Sire Raul; via Carnia verso Palmanova, all'altezza di Piazzale Udine; via Cesana nel trattao compreso con via Tel Aviv; via Anacreonte nel tratto con via Padova; via Olgettina in direzione Palmanova fino a via Cascina Gobba e lo svincolo della Tangenziale Est dell'uscita Palmanova.