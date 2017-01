Sfratto in Giambellino, occupante "fermato" dalla polizia: strada bloccata per protesta

Sfratto, protesta, mini corteo - non autorizzato - e qualche momento di tensione.

Mattinata agitata, quella di giovedì, in via Giambellino, teatro di uno sgombero ai danni di un ragazzo senegalese. Polizia, ispettori Aler e gli uomini del terzo reggimento Lombardia dei carabinieri si sono infatti presentati verso le nove al civico 138 per liberare un appartamento occupato abusivamente.

Immediata è scattata la risposta degli attivisti del "Comitato abitanti Giambellino Lorenteggio", che si sono presentati - in circa una trentina - sotto il palazzo.

Lo sgombero è filato tutto sommato liscio, ma la tensione è cresciuta quando i ragazzi si sono accorti che Baity - questo il nome dell’occupante - stava per essere portato in Commissariato, sembra, per un vecchio procedimento di espulsione.

A quel punto, il Comitato ha improvvisato una protesta e un mini corteo tra via Primaticcio - sede proprio del commissariato - e largo Brasilia. A tenere sotto controllo la manifestazione - non autorizzata e che ha per qualche minuto bloccato la strada - ci hanno pensato gli uomini della Digos e una trentina di militari e agenti del terzo Reggimento Lombardia e del reparto Mobile.

“Durante lo sgombero di questa mattina - l’attacco del Comitato - la polizia del commissariato di Primaticcio Lorenteggio, con un sotterfugio, ha deciso di portarsi via l'occupante sgomberato".

"La motivazione sarebbe un provvedimento di espulsione annullato però dalla sanatoria. Si sa, in questi casi, le carte sono una formalità e valgono poco. Noi - la loro 'promessa' - sappiamo che vogliamo Baity con noi e ce lo veniamo a prendere”.