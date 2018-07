Blitz a Ca' Granda: sgomberato appartamento di Lady Gabetti e 150 box

Sgomberato un appartamento occupato abusivamente in via Cherasco 2, nel complesso delle "Case Rosse" della zona Ca' Granda. L'alloggio era occupato dalla 48enne Anna Cardinale e dai figli di 17 e 31 anni. La donna è già ampiamente nota alle forze dell'ordine e alle cronache cittadine: insieme alla madre, la 66enne Giovanna Pesco, alias "signora Gabetti", gestiva in passato il racket delle occupazioni abusive nella zona.

Le due donne hanno alle spalle un arresto nel 2009 e una successiva condanna, a due anni per la Cardinale e a tre anni e quattro mesi per la Pesco. Madre e figlia erano diventate il punto di riferimento per chiunque cercasse un appartamento da occupare e fosse disposto a pagare anche migliaia di euro.

La Cardinale aveva già occupato, nel 2017, un appartamento nello stesso stabile e venne sgomberata il 28 agosto, per poi occupare un altro alloggio. Dopo una lunga trattativa, la donna ha acconsentito a lasciare l'alloggio rifiutando una sistemazione alternativa offerta, come da prassi, dai servizi sociali del Comune di Milano.

L'operazione della polizia - disposta dal questore Marcello Cardona - non si è però limitata allo sgombero della donna e dei figli, ma ha "scoperchiato" i box di via Val Maira, perpendicolare a via Cherasco, anch'essi in gran parte occupati abusivamente. In particolare sono stati aperti 150 box; in 65 di questi c'erano vetture e moto risultate rubate.

Nel dettaglio sono stati controllati 36 veicooli (di cui 21 di provenienza furtiva, di cui 5 sottoposte a sequestro penale), 13 motoveicoli di provenienza furtiva (di cui 5 sottoposti a sequestro penale e 2 restituiti agli aventi diritto) e 43 persone (di cui 16 con precedenti penali). Sono state trovate 9 targhe (sequestrate), una pressa manuale per confezionare droga in tavolette (in un box evidentemente adibito a questo scopo), un passaporto rubato, 22 biciclette rubate, 2 box adibiti a rifugio di fortuna (con letto e angolo cottura).

L'operazione ha preso avvio alle otto di mattina del 18 luglio e ha comportato l'intervento della polizia di Stato (questura, commissariato Greco Turro, Upg, squadra mobile, anticrimine, immigrazione e scientifica), polizia locale e vigili del fuoco. Al termine, il personale di Aler ha provveduto alla bonifica dei luoghi con la rimozione dei rifiuti e delle carcasse di autovetture e scooter privi del numero di telaio, destinate alla discarica.