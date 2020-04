Milano, "rivolta" dopo lo sgombero in via Ricciarelli: 40 persone contro i poliziotti

Lo sgombero tutto sommato tranquillo. La donna che lascia l'appartamento e va via. Poi, in un attimo, la folla che si raduna e si scaglia contro gli agenti. Pomeriggio di tensione quello di martedì in via Ricciarelli a Milano, dove uno sfratto è sfociato in una sorta di rivolta.

Teatro dei fatti è stato il condominio al civico 22, lo stesso in cui a maggio scorso il 25enne Alija Hrustic aveva ucciso il piccolo Mehmed, suo figlio di due anni, dopo una notte di sevizie, torture e violenze.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio, quando gli ispettori Aler si sono presentati insieme all'equipaggio di una Volante per eseguire lo sgombero di un'abitazione occupata abusivamente. La donna presente all'interno, stando alle prime informazioni apprese, ha lasciato la casa e i tecnici hanno iniziato a "lastrare" la porta d'ingresso per evitare nuove occupazioni.

Verso le 17.30, però, sotto il palazzo si sono radunate circa quaranta persone che hanno cominciato a protestare e minacciare i poliziotti, tanto che in via Ricciarelli sono dovute intervenuti oltre dieci Volanti e una camionetta dell'Esercito. Sul posto anche gli agenti della Digos per identificare i manifestanti. Nonostante i prolungati attimi di tensione, non risultano feriti. Secondo le prime informazioni, quattro persone sono state accompagnate in Questura.