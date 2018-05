Tensione durante uno sgombero in via Voltri: un bambino di sei anni finisce in ospedale

Attimi di tensione tra forze dell'ordine e comitati degli inquilini nella mattinata di lunedì 14 maggio in via Voltri a Milano. La causa scatenante? Lo sgombero di un appartamento occupato abusivamente. La notizia è stata diffusa da Comitato Autonomo Abitanti Barona.

Tutto è iniziato all'alba di lunedì quando polizia e carabinieri si sono presentati nella palazzina di via Voltri 4 per eseguire lo sgombero di un appartamento occupato da una famiglia di quattro persone. Sul posto sono intervenuti diversi membri del comitato autonomo degli abitanti del quartiere che, intorno alle 10.15, hanno cercato di impedire l'uscita dei furgoni con i mobili. In quel frangente ci sono stati attimi di tensione a cui polizia e carabinieri hanno risposto con manganellate.

Il bilancio del 118 parla di 7 persone contuse, nessuna di loro è grave. Cinque di loro — tra cui un bimbo di 6 anni, che ha riportato un'escoriazione a un dito — sono stati accompagnati nei pronto soccorso di Humanitas e San Paolo.

Secondo quanto riportato da MilanoinMovimento la famiglia sgomberata era stata sgomberata poche settimane fa e quello di lunedì sarebbe il secondo sgombero in poco più di un mese.