Sgominata banda di ladri d'appartamento: tra diamanti, oro e soldi, la refurtiva è milionaria

Un croato e tre italiani sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Milano-Duomo. I quattro farebbero parte di una banda specializzata in furti in appartamenti. Sono ritenuti responsabili di furto in abitazione, ricettazione, detenzione abusiva di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Gli uomini dell’Arma hanno intercettato i ladri in centro a Milano, dove avevano appena svaligiato due appartamenti. Avevano appena rubato un notebook e alcuni monili in oro. In auto sono stati rinvenuti attrezzi da effrazione e da scasso, incluso una fiamma ossidrica e una corda da alpinismo da 30 metri.

La successiva perquisizione di due abitazioni nella disponibilità degli arrestati ha consentito di recuperare refurtiva di ingente valore: 20mila euro in contanti, 291 diamanti, oro, orologi di varie marche, penne e pietre preziose e perfino una pistola semiautomatica.

Lunedì sera i carabinieri avevano arrestato altri tre ladri d'appartamento dopo un furto in zona viale Zara. Fondamentale la chiamata di un vicino di casa che ha sentito dei rumori ed ha subito avvertito i militari.