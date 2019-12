Milano, arrestato spacciatore in via Tonale: aveva circa 230 dosi di cristalli di shaboo

Aveva circa 23 grammi di shaboo addosso. Una quantità molto elevata se si considera che da un grammo si possono ottenere tra le 10 e le 12 dosi. E se si considerano gli effetti devastanti della nota droga sintetica diffusissima tra gli asiatici.

A finire in manette è un cittadino cinese di 45 anni. L'uomo, incensurato, è stato arrestato lunedì pomeriggio dagli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile di Milano, guidata da Massimiliano Mazzali.

L'arresto della polizia in via Tonale

I poliziotti lo stavano tenendo d'occhio da qualche giorno. Si aggirava tra via Tonale e via Sammartini, in zona Stazione Centrale, con fare sospetto. L'intervento decisivo è arrivato poco prima delle 19.

Quando dopo una serie di atteggiamenti e incontri sospetti è stato bloccato. Addosso aveva un involucro con 21 grammi e un ovetto - come quelli kinder - con altri due grammi pronti per la vendita. È accusato di detenzione ai fini di spaccio.