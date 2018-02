Milano 'invasa' da shaboo: arrestato giovane pusher, aveva droga per oltre 23mila euro

Ancora un sequestro di Shaboo a Milano. Sempre pochi grammi ma potenzialmente micidiali visto che da ciascun grammo si possono ricavare almeno dieci dosi della droga, in voga tra i giovani asiatici. E' quanto hanno 'portato a casa' i poliziotti della Sesta Sezione della Squadra Mobile di Milano.

Gli agenti, lunedì pomeriggio, hanno arrestato un giovane cinese, J. H., di 27 anni. Dopo averlo notato interagire con un ragazzo filippino con una bici lungo viale Jenner, gli agenti lo hanno pedinato fino alla sua abitazione, sempre sulla cirvollazione esterna. Quando lo hanno bloccato, addosso aveva 4 grammi di shaboo e 300 euro in contanti. All'interno della sua abitazione c'era tutto il necessario per pesare la droga e confezionarla, oltre ad altri 71 grammi di shaboo. Per un valore complessivo di 23mila euro.

Dall'inzio dell'anno, quindi in poco meno di due mesi, la Sesta sezione ha già sequestrato circa due etti della metanfetamina d'origine asiatica, venduta a circa 300 euro al grammo.