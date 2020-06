Milano, i poliziotti si fingono postini per farsi aprire la porta: arrestato pusher di shaboo

Per farsi aprire la porte di casa del sospettato, i poliziotti si fingono postini e fanno bingo. Gli uomini della Squadra investigativa del Commissariato Porta Genova hanno così arrestato a Milano un cittadino filippino di 49 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Giovedi mattina, nel corso di un'attività anti droga, i poliziotti hanno controllato un appartamento in via Appennini. Gli agenti sono riusciti a farsi aprire la porta blindata dell’appartamento fingendo di dover recapitare della corrispondenza e all’interno hanno trovato al 49enne.

In quel momento, il filippino era intento a maneggiare su di un tavolo, materiale solitamente utilizzato per il confezionamento di droga. Per questo alla richiesta se all’interno del suo appartamento vi fosse della sostanza stupefacente, ha negato fingendo stupore per la domanda. La perquisizione, tuttavia, ha dato ragione ai poliziotti.

Gli agenti hanno trovato due dosi di shaboo sotto il tavolo da pranzo, altre tre dosi nascoste dietro un termosifone, un bilancino di precisione nell’intercapedine tra la cucina e il soggiorno e 730 euro in contanti. Anche in una cantina nella disponibilità dell’uomo è stato rinvenuto altro materiale per il confezionamento di stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pertanto l’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare si è presentato nell’abitazione un altro filippino 51enne, parente dell’arrestato, risultato irregolare sul territorio nazionale e pertanto indagato in stato di libertà per l’articolo 10 bis Dlgs 286/98.