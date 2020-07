Più di 1.800 dosi di shaboo e tre etti di ketamina: spacciatore arrestato a Milano

Quando si è trovato i ghisa davanti al portone di casa, ha capito che ormai era finita. E si è arreso. Un uomo di 54 anni - Y.H.K., cittadino cinese - è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccarlo sono stati gli uomini del nucleo contrasto stupefacenti, che avevano raccolto una "soffiata" su una importante attività di spaccio in un appartamento in zona Comasina. Dopo aver "studiato" la strada, gli agenti hanno individuato l'edificio all'interno del quale si trovava la casa e si sono appostati.

Nel pomeriggio del 9 luglio, il 54enne è tornato al suo condominio e i ghisa lo hanno fermato mentre rientrava, chiedendogli se avesse con sé qualcosa. A quel punto, il pusher ha consegnato una busta di cellophane con all'interno alcune dosi di shaboo, la droga sintetica molto diffusa nella comunità asiatica che crea un'elevatissima dipendenza e viene venduta a "punti" di 0,1 grammo per la sua potenza, dieci volte superiore alla cocaina.

La perquisizione a casa dello spacciatore ha fatto il resto: in una valigia gli agenti hanno trovato altre 7 bustine di shaboo per un pesto totale di 181,6 grammi - oltre 1.800 dosi - e 7 bustine con all'interno 376,9 grammi di ketamina. In più i ghisa hanno messo le mani anche su un bilancino di precisione e 505 euro in contanti che il 54enne aveva con sé quando era tornato a casa.

Foto - La droga sequestrata