Milano, il soggiorno di casa trasformato in una "sala da shaboo": preso pusher di crystal meth

Ai suoi clienti offriva un luogo dove acquistare e un luogo dove consumare, in totale tranquillità. Un uomo di 51 anni, un cittadino filippino irregolare in Italia e con precedenti per droga, è stato arrestato martedì pomeriggio dai poliziotti del commissariato Mecenate, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della squadra investigativa sono arrivati a lui durante un'indagine sullo spaccio di droga nella zona che li ha condotti a casa dell'uomo, un appartamento in via Palmieri. Nel pomeriggio, i poliziotti hanno bussato alla porta e nell'abitazione hanno trovato il 51enne insieme a una donna coetanea e a un 37enne, anche lui filippino ed evidentemente sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Quando l'uomo è stato in grado di parlare, ha spiegato di aver acquistato poco prima 20 euro di shaboo dal 51enne, che gli aveva messo a disposizione il soggiorno dell'appartamento per consumare la droga. Con una rapida perquisizione gli agenti hanno messo le mani su 1.250 euro in contanti, tutto il materiale per confezionare le dosi e 120 grammi di shaboo: una sostanza molto diffusa in Asia che viene assunta a "punti" di 0.1 grammo per la sua potenza devastante, dieci volte superiore alla cocaina.

Con la droga - nota anche come Ice o crystal meth -, il 51enne avrebbe ricavato 1.200 dosi, che verosimilmente avrebbe poi venduto proprio in casa. L'uomo, che era già stato arrestato ad aprile scorso per lo stesso motivo e poi sottoposto all'obbligo di firma, è stato nuovamente dichiarato nuovamente in arresto e portato in carcere.