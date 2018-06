Si masturba dietro un gruppo di ragazzine al concerto in Duomo: arrestato un uomo

Si è confuso tra la folla, fingendosi interessato al concerto e alla musica e, credendo di non essere notato, dopo essersi sistemato dietro un gruppo di ragazze, ha iniziato a masturbarsi.

Un uomo di sessantatré anni, italiano, pluripregiudicato, sulla carta residente in provincia di Rimini, è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico sabato sera in piazza Duomo a Milano, durante lo svolgimento del concerto Radio Italia Live.

A far scattare le manette per il maniaco è stata la segnalazione, effettuata ai carabinieri del Nucleo Operativo in servizio presso la manifestazione, da un militare dell'Esercito che si trovava in piazza Duomo, libero dal servizio. Il personale in divisa ha avvicinato il maniaco che si era posizionato dietro un gruppo di giovanissime tra cui era presente anche una minorenne e lo ha arrestato.