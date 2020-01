Follia in via Farini: uomo va in giro totalmente nudo, poi entra in un locale e si masturba

Sembra che abbia passeggiato un po' per la strada, già totalmente nudo. Poi, invece, ha pensato bene di entrare e di mettere in scena lì il suo "spettacolo". Folle show nella notte tra mercoledì e giovedì in un bar di via Carlo Farini, teatro della personalissima esibizione di un ragazzo di ventisette anni che si è masturbato all'interno del locale.

Poco dopo l'1, stando a quanto riferito dalla polizia, il giovane - di nazionalità ungherese - si sarebbe spogliato in strada e avrebbe percorso qualche metro sul marciapiede senza una vera meta. Arrivato davanti al bar, il 27enne è entrato - già nudo - e lì ha iniziato a toccarsi.

A dare l'allarme al 112 è stato proprio il gestore del locale, che ha chiesto aiuto alla polizia per allontanare il ragazzo. Il giovane, soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118, è stato poi portato al Fatebenefratelli, dove è stato sottoposto ai test tossicologici e a una visita psichiatrica.

Il 27enne sarà tenuto sotto osservazione in ospedale, proprio per valutare il suo stato di salute mentale, e sarà denunciato dagli agenti.

Era stato invece arrestato il 50enne del Senegal che domenica mattina, in pieno giorno, si era masturbato in corso Como tra i passanti. Quando i poliziotti erano intervenuti, avevano accertato che l'uomo aveva compiuto gli atti osceni anche davanti a una mamma che era in strada con sua figlia piccola e così lo avevano fermato con l'accusa di "corruzione di minorenne".