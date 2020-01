Sala ad Atm: «Aumentare la sicurezza sui mezzi pubblici»

Più sicurezza sui mezzi pubblici di Atm. Lo ha scritto il sindaco di Milano Beppe Sala, su Facebook, dopo avere incontrato i vertici dell'azienda di trasporto milanese. Il sindaco ha dato mandato ad Atm per «incrementare significativamente - come spiega lui stesso - le squadre di addetti alla sicurezza nelle ore serali e notturne».

L'obiettivo è quello di aumentare la percezione di sicurezza da parte degli utenti, pur considerando - continua Sala - che le aggressioni su tutti i mezzi Atm, certificati dai dati ufficiali, sono in calo. Per il 2020, verranno aggiunti anche filobus di ultima generazione con telecamere a bordo e cabine anti aggressione. La lente di ingrandimento è infatti puntata in particolare sulla linea 90/91, il filobus della circonvallazione esterna, la cui sicurezza percepita è molto bassa soprattutto nelle ore serali e notturne, "protagonista" anche (il 7 dicembre) di un incidente con un mezzo dell'Amsa che ha provocato la morte della 49enne Shirley Ortega Calangi.

Sala: «Livello di servizio di Atm molto buono»

«Il livello di servizio di Atm è molto buono - scrive ancora Sala - non solo se ci confrontiamo con altri comuni italiani, ma anche paragonato alle grandi città internazionali, e di questo i milanesi che viaggiano all'estero possono essere testimoni. Detto ciò, è altrettanto chiaro che lo spazio per un miglioramento c'è sempre».