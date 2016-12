Due milioni per proteggere i computer del comune dai nuovi attacchi informatici

Due milioni e 300 mila euro per proteggere i personal computer e i database del comune di Milano, mettendoli al riparo dagli attacchi informatici. Li ha stanziati la giunta di Milano, su iniziativa dell'assessore alla trasformazione digitale Roberta Cocco. Per ora sono state approvate le linee d'indirizzo: tramite apposite gare d'appalto e convenzioni Consip saranno poi acquisiti effettivamente i servizi di sicurezza informatica.

Il primo intervento riguarda la manutenzione ordinaria e il supporto avanzato alle tecnologie antivirus su circa 12 mila personal computer, al Security Operation Center esterno, ai servizi di presidio e ai servizi professionali di progettazione della sicurezza, per una spesa complessiva di circa 1,5 milioni di euro da ripartire nei prossimi due anni.

Il secondo intervento si concentrerà sui nuovi servizi di gestione delle vulnerabilità e protezione di database, supporto al Cert (Computer Emergency Response Team) e potenziamento dei sistemi di sicurezza associati alla pubblicazione delle applicazioni web, per un totale di 400 mila euro in due anni.

L’amministrazione comunale intende infine investire in nuove tecnologie di difesa per proteggere i sistemi del comune di Milano dagli attacchi di nuova generazione. A questo scopo saranno anche previste iniziative di diffusione della cultura della sicurezza informatica rivolte ai dipendenti. "La sicurezza informatica è una priorità per questa amministrazione", commenta l’assessore alla trasformazione digitale e servizi civici Roberta Cocco. "Questo stanziamento - continua - serve a tutelare non solo il comune ma tutti i cittadini".