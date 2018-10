Body cam ai vigili coi soldi della Regione, nel Milanese aderisce solo Morimondo

Quattro milioni di euro dalla regione Lombardia ai Comuni e agli altri enti locali per la sicurezza. 400 mila euro per acquistare telecamere mobili, 3 milioni e 600 mila euro per progetti di videsorveglianza nel 2018 e 2019. L'iter era stato avviato con delibere di giunta (rispettivamente 29 maggio e 10 luglio) su proposta dell'assessore alla sicurezza Riccardo De Corato.

Per il bando sulla videosorveglianza sono arrivate 381 domande: 273 da Comuni singoli, 85 da Enti associati, 22 da Unioni di Comuni e 1 da una Comunità Montana. Le domande finanziate sono state 67: si tratta di 24 comuni singoli (per i quali erano previsti 800.000 euro) e 43 in forma associata (per i quali erano previsti 2.800.000 euro).

"Questi sono fatti concreti. Regione Lombardia ha dimostrato, ancora una volta, di essere vicina alle esigenze dei cittadini", ha dichiarato De Corato: "Gli investimenti in sicurezza sono, soprattutto in questo periodo, quanto mai opportuni. Ho seguito costantemente tutte le fasi del bando, ed il personale del mio assessorato ha lavorato costantemente supportando le varie amministrazioni locali".

Per il finanziamento sulla videosorveglianza, i Comuni della Città Metropolitana di Milano sono Sesto San Giovanni e Morimondo oltre all'Unione I Fontanili (Besate - Binasco - Bubbiano - Casarile - Gaggiano - Noviglio - Rosate - Vermezzo - Zelo Surrigone). Per il finanziamento sulle body cam, l'unico Comune aderente in Città Metropolitana di Milano è Morimondo.