Milano, Porta Venezia: chiede una sigaretta ad un passante ma viene preso a pugni in faccia

Chiede una sigaretta ad un passante in via Lecco a Milano, ma questo si rifiuta. Tra i due nasce una discussione e il passante gli dà un pugno.

Vittima dell'aggressione è un cittadino marocchino di 51 anni, senza fissa dimora. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'ambulanza, attorno alle 22.30 di lunedì. Lo straniero ha riportato un taglio al labbro inferiore ed è stato trasportato al Fatebenefratelli in codice verde.

Stando a quanto ha riferito il ferito alla polizia, il suo aggressore, un presunto italiano, non averebbe gradito la richiesta della sigaretta e per questa ragione lo avrebbe colpito con un pugno in faccia.