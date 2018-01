Mezza tonnellata di sigarette di contrabbando nascoste in tre garage: due fratelli nei guai

Avevano nascosto quasi mezza tonnellata di tabacco in tre box: oltre ventiduemila pacchetti di sigarette, tutte di contrabbando e tutte nascoste dentro a trolley e valige. E per loro sono scattate le manette, nei guai due fratelli egiziani di 35 e 21 anni: Hassan M. e Maran M., arrestati dai poliziotti della squadra mobile di Milano.

A dare il via alle indagine — hanno spiegato gli inquirenti durante un incontro con la stampa — è stato il 21enne, sorpreso in numerose occasioni mentre scaricava, con atteggiamento sospetto, diverse valige in un box di via Pianella a Milano (zona San Siro). Martedì 23 gennaio è scattato il blitz: i poliziotti hanno prima fatto irruzione nel garage dove hanno trovato 1.423 pacchetti di sigarette, poi hanno passato al setaccio la sua abitazione di via Capecelatro dove viveva insieme al fratello 35enne, pregiudicato.

E sotto il divano del soggiorno sono stati trovati quasi 7mila euro. Non solo: tra i documenti dell'abitazione sono stati trovati due contratti di locazione per due box. Nel primo, in via Passo di Brizio (zona San Siro), sono stati trovati borsoni e trolley con oltre 194kg di tabacchi, mentre nel secondo garage di via Alunno (zona Porta Genova) sono stati trovati altri undicimila pacchetti di sigarette.

Tabacco che probabilmente avrebbero rivenduto al dettaglio per le strade di Milano e che avrebbe garantito un guadagno di oltre 70mila euro. Ma le sigarette sono state sequestrate e per i malviventi sono scattate le manette, accusati di contrabbando. Non si fermano le indagini: gli investigatori stanno cercando di capire chi riforniva i due fratelli.