Volontaria milanese rapita in Kenya, la polizia: "Silvia Romano è ancora viva e nel paese"

Silvia Romano, la volontaria milanese rapina in Kenya, è ancora viva e si trova nel paese. Lo ha dichiarato durante un briefing sulla sicurezza il comandante degli agenti della polizia costiera, Noah Mwivanda, in base a "informazioni cruciali".

Secondo tali informazioni, "che non si possono rivelare", ha spiegato Mwivanda, la polizia è fortemente convinta che "Silvia Romano sia ancora viva" e che verrà ritrovata. "Abbiamo sul campo tutte le risorse necessarie per l'operazione e sappiamo che è ancora in Kenya", ha voluto aggiungere Mwivanda.

La 23enne era stata rapita a Chakama, nel sud-est del Kenya, lo scorso 20 novembre. Dopo le indagini della polizia all'inizio di dicembre erano state arrestate altre due persone - oltre alle 14 già detenute - perché sospettate di avere legami con i rapitori.