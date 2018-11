"Silva Romano è viva": individuati 3 rapitori, la giovane milanese si trova "nella foresta"

La polizia del Kenya ha identificato tre sospetti per il rapimento di Silvia Romano avvenuto qualche giorno fa nella sua abitazione e ha deciso di offrire una ricompensa di un milione di scellini (circa 9.750 dollari) a chiunque fornirà informazioni che portino al loro arresto.

I nomi dei sospetti sono: Ibrahim Adan Omar, Yusuf Kuno Adan e Said Adan Abdi.

"Silvia Romano è viva. Non abbiamo dubbi": a dirlo è Noah Mwivanda, comandante regionale della polizia di tutta la regione costiera kenyana, all'inviata di Repubblica. "Silvia si trova nella foresta, in mano a tre degli assalitori. Gli altri cinque sono scappati, e ne abbiamo perse le tracce. Di lei invece abbiamo la localizzazione e le impronte", ha detto Mwivanda citato da Repubblica.it.

Il rapimento

La giovane cooperante era stata rapita nella città di Chakama, in Kenya, a 80 chilometri da Malindi. Il sequestro, stando a quanto riferito dalla polizia kenyota su twitter, è avvenuto alle 20 di martedì sera, quando alcuni uomini - sembra almeno cinque - hanno attaccato il mercato del piccolo villaggio armati di Ak47.

Gli assalitori, scrivono le forze dell'ordine, "hanno sparato indiscriminatamente" sui presenti e hanno colpito cinque persone - bimbi e giovani tra i dieci e ventitré anni -, ferendone una in maniera grave. Poi gli attentatori avrebbero prelevato Silvia e sarebbero fuggiti.

L'incoraggiamento

Sui social, oltre ai soliti messaggi di odio di leoni da tastiera con il bieco ragionamento "se fosse stata a casa non sarebbe successo", in tantissimi non hanno fatto mancare la solidarietà alla giovane e alla sua famiglia. Tra i messaggi più citati sicuramente c'è quello dell'ex juventino Claudio Marchisio, che ha auspicato un rapido ritorno a casa di Silvia.