Silvia Romano, polemiche per post del leghista Morelli

La prima foto ritrae Silvia Romano, la volontaria arrivata lunedì nella sua Milano dopo un anno e mezzo di rapimento in Somalia, in abito da sera e tacchi alti. La seconda foto la ritrae invece all'arrivo in Italia, velata, dopo la liberazione. E il testo a corredo delle immagini è: «Liberata?».

Il post, su Facebook, è stato pubblicato da Alessandro Morelli, capogruppo leghista a Palazzo Marino e deputato. Un post che ha scatenato polemiche fortissime durante la seduta consigliare, che si è svolta in video conferenza, e che era dedicata anche proprio alla festa per la liberazione della cooperante.

«Troviamo un dispositivo corale per censurare, a nome di tutta l'aula e di tutta la città, affermazioni così gravi e offensive, che offendono non solo la nostra concittadina Silvia, ma proprio il valore della libertà e della democrazia», ha affermato Anita Pirovano, capogruppo di Milano Progressista.

«Mi viene in mente una sola parola: ripugnante», ha invece scritto su Facebook il capogruppo del Partito Democratico Filippo Barberis: «Non posso nascondere l'imbarazzo di essere in aula virtuale consigliare con. lui questo pomeriggio».