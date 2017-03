Berlusconi mette all'asta un pranzo nella villa di Arcore: cittadino cinese offre 30mila euro

Un cittadino cinese residente in Italia ha offerto oltre 30mila euro per poter pranzare insieme a Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, infatti, aveva messo all'asta un pranzo nella sua villa di Arcore sul sito Charitystars, portale che da anni si occupa del connubbio tra vip e aste per beneficenza.

L'asta ha raccolto in totale 22 offerte, l'ultima è stata dell'utente 天霖.韩, ma c'è ancora tempo per aggiudicarsi l'incontro con l'ex premier: i rilanci chiuderanno giovedì alle 19. Che fine faranno i soldi raccolti? L'80% della somma raccolta sarà devoluta alla Croce Rossa Italiana, impegnata a fronteggiare l'emergenza terremoto in Abruzzo, il restante 20% resterà al sito.

«Il pranzo — spiega in una nota Charitystars — sarà organizzato contestualmente alla chiusura dell'asta e si svolgerà presso la residenza di Berlusconi ad Arcore».

Non è la prima volta che personaggi famosi milanesi mettono a disposizione il proprio tempo, oppure cimeli legati alla loro carriera, per raccogliere soldi per sodalizi senza scopo di lucro che proteggono e aiutano bambini, donne in condizioni disagiate e famiglie in difficoltà. In passato, era successo diverse volte a campioni di Milan e Inter. A febbraio un fan di Chiara Ferragni aveva speso 5.700 euro per poter bere un caffè con lei.