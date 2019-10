Incidente a Busto Garolfo, schianto frontale tra una Golf e un suv: morto Simone Rappa

I medici dell'ospedale di Legnano hanno fatto di tutto per salvarlo, ma è stato tutto inutile. È morto nella giornata di mercoledì 16 ottobre Simone Rappa, il ragazzo di 25 anni che era rimasto coinvolto in un grave incidente sulla Sp 12 tra Busto Garolfo e Inveruno nella mattinata di martedì 15 ottobre.

Il terribile schianto sulla provinciale

Tutto era accaduto un attimo dopo le 9.40 di martedì 15 ottobre. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale ma secondo quanto ricostruito sembra che l'impatto tra le due auto, una Jeep Cherooke e una Volkswagen Golf, sia avvenuto frontalmente.

Le condizioni dei feriti erano subito apparse gravi, tanto che l'azienda regionale di emergenza urgenza aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Simone, alla guida della Golf, era stato estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ed era stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano mentre la 55enne è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Castellanza.

Chi era Simone Rappa

Simone, 24 anni, viveva ad Abbiategrasso. Era conosciuto a Legnano dove lavorava come cameriere nel ristorante L'Altra Botte. Molti suoi amici, ma anche clienti del ristorante, hanno scritto un messaggio di addio sulla bacheca del suo profilo Facebook.