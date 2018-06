Scivola in un dirupo mentre cerca funghi: morto un magentino di 38 anni

E' scivolato in un dirupo per diversi metri mentre era in cerca di funghi ed è morto. La vittima è Simone Sangalli, 38 anni, originario di Magenta e residente ad Alagna (Vercelli), in alta Valsesia.

La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì 29 giugno a Riva Valdobbia, nella stessa zona del paese di residenza dell'uomo, che di mestiere faceva l'aiuto cuoco.

Il 38enne è stato recuperato dal soccorso alpino e dai carabinieri, che però non hanno potuto salvarlo. La salma è stata trasportata a Varallo.

A trovare l'uomo, riverso su una strada in fondo al dirupo, un ciclista. Sangalli aveva parcheggiato il suo motorino all'inizio del bosco e grazie al motoveicolo i carabinieri lo hanno identificato.