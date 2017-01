Milano, inquinamento nuovamente oltre i limiti in città e provincia: Arese è la peggiore | I dati

Il clima sereno dell'ultimo periodo a Milano - senza piogge e senza vento - ha fatto di nuovo sbalzare verso l'alto il livello di smog nell'aria.

A Milano e in Lombardia i livelli di Pm10 sono sopra il valore soglia di 50 microgrammi al metrocubo. Giovedì 19 gennaio, le centraline di Arpa hanno registrato valori di 65 microgrammi al metrocubo in via Pascal e a 54 microgrammi in via Senato.

Come era già successo in altre occasioni, Arese è la peggiore nell'area metropolitana: sono stati rilevati 82 microgrammi al metrocubo. A Limito di Pioltello 68. La situazione è critica anche nelle altre città della Lombardia.