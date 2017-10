Grazie al vento, ora l'aria di Milano è pulitissima

La qualità dell'aria è sensibilmente migliorata dopo due giorni di vento a Milano e in parte della Lombardia. E questo mentre, da martedì 24 ottobre, sono in vigore le misure temporanee "di secondo livello" che danno una stretta ancor maggiore ai diesel Euro 4. La prossima rilevazione valida per confermare o annullare queste misure si avrà, comunque, soltanto giovedì 26 ottobre.

Intanto, le giornate ventose hanno nettamente abbassato i valori di inquinamento rilevati da Arpa Lombardia in pressoché tutta la Lombardia. Il 23 ottobre il Pm10 era inferiore a 25 microgrammi per metro cubo in tutta la Regione, contro una soglia di rischio di 50 microgrammi. La proiezione di martedì 24 segna un aumento nella fascia di pianura ma sempre sotto la soglia di rischio.

I dati del 23 ottobre a Milano e dintorni

Le stazioni di rilevamento del centro di Milano, lunedì 23 ottobre, hanno portato risultati nettamente soddisfacenti. Via Verziere e via Pascal si sono attestate a 12 microgrammi di media giornaliera, via Senato ha registrato la media di 13 microgrammi. Appena 4 i microgrammi registrati a Limito di Pioltello, 16 i microgrammi a Monza e 11 a Magenta e Turbigo. Nel Sud Milano, a Tavazzano, registrati 14 microgrammi.

Un panorama decisamente promettente anche se, come detto, le proiezioni di Arpa per il 24 segnano un leggero peggioramento. Restando, comunque, al di sotto della quota "limite". Tutto in ogni caso rimandato a giovedì, quando la nuova rilevazione ufficiale produrrà la decisione sul mantenimento o meno delle misure temporanee.

Inquinamento: la situazione nei giorni scorsi