Smog, blocco dei diesel da martedì 17: superata soglia delle polveri sottili

Superata la soglia di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo per quattro giorni consecutivi. Era "nell'aria", è proprio il caso di dirlo. Nell'area metropolitana di Milano il Pm10 (polveri sottili) si attestava, venerdì 13 ottobre, a 70,6 microgrammi. Legambiente aveva già lanciato l'allarme.

Di conseguenza, da martedì 17 ottobre scattano le misure temporanee di blocco della circolazione delle auto maggiormente inquinanti, come previsto nell'accordo di programma del bacino padano adottato il 9 giugno dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna e dal Ministero dell'Ambiente.

Da martedì dunque, per tutti i giorni, sarà vietata la circolazione dei veicoli diesel fino alla classe 4 inclusa, dalle 8.30 alle 18.30, e dei veicoli per trasporto merci diesel fino alla classe 3 inclusa, dalle 8.30 alle 12.30.

Sarà inoltre vietato utilizzare il riscaldamento a legna, nonché accendere falò, barbecue e fuochi d'artificio. Infine è obbligatorio ridurre di un grado la temperatura all'interno delle abitazioni.

Diesel Euro 4 vietati anche dentro Area C

A parte il divieto temporaneo ed esteso a tutta la città, da lunedì 16 ottobre scattano le nuove regole di Area C: Milano sarà l'unica città italiana a vietare, in modo permanente, l'accesso al centro storico a tutti i veicoli diesel fino alla classe Euro 4 senza filtro antiparticolato.

Cambiano anche le norme di pagamento per i bus turistici (veicoli a noleggio con conducente Ncc) superiori a 9 posti. Il nuovo ticket è: per i veicoli fino a 8 metri (generalmente fino a 30 posti), 40 euro; per i veicoli compresi tra 8,01 e 10,50 metri (generalmente fino a 50 posti), 65 euro; per i veicoli superiori a 10,50 metri (generalmente più di 50 posti), 100 euro.