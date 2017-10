Inquinamento a Milano, due giorni di tregua: ma dalla prossima settimana è peggio

Una veloce perturbazione (con pioggia diffusa in Lombardia) ha portato un po' di tregua dal Pm10 domenica e proseguirà lunedì, con condizioni meteo che vanno da favorevoli a molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, ma poi da martedì - prevede Arpa Lombardia - il tempo soleggiato e stabile porterà di nuovo in Lombardia a condizioni da neutre a debolmente favorevoli all'accumulo, che mercoledì diventeranno molto favorevoli all' accumulo.

Domenica, intanto, il rapido transito di una perturbazione nordatlantica e il rinforzo dei venti ha portato dal pomeriggio a condizioni favorevoli alla dispersione. Lunedì i venti da moderati a localmente forti aumenteranno le condizioni da favorevoli a molto favorevoli alla dispersione, in particolare sui settori occidentali.

Sotto, la qualità dell'aria "accettabile" (in giallo) nella cartina di domenica 22 ottobre dell'Arpa.