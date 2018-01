Smog, a Milano il Pm10 torna oltre i limiti

A Milano - che recentemente è stata catalogata come la città più inquinata d'Europa, insieme a Torino - l'aria torna 'pesante'.

Lunedì 29 gennaio le centraline per il rilevamento della qualità dell’aria hanno registrato livelli di Pm 10 oltre la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo previsti.

Secondo quanto si legge nel bollettino emesso dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa), i valori del Pm 10 vanno dai 52 rilevati in via Pascal ai 65 registrati in via Senato, passando dai 59 del Verziere.