Smog, di nuovo allarme polveri sottili: da Santo Stefano blocco dei diesel

Le polveri sottili (Pm10) sono schizzate in alto negli ultimi giorni di "corsa ai regali" prima di Natale. A partire da martedì 19 dicembre i livelli sono saliti a Milano ben oltre i 50 microgrammi per metro cubo, la soglia di attenzione fissata dalle normative. Venerdì 22 dicembre, ad esempio, diverse centraline si sono avvicinate ai 100 microgrammi (via Pascal, Verziere, Magenta) e alcune hanno superato anche quella soglia psicologica (via Senato, Pioltello), fino ai 129 microgrammi di Meda.

Proprio per cercare di contrastare lo smog, Area C continuerà ad essere attiva durante le feste, mentre in passato diverse volte era stata sospesa in considerazione del minor traffico di veicoli tra Natale, Capodanno ed Epifania. Ma non è tutto. Sono in vista infatti i blocchi del traffico, che scatteranno a Santo Stefano, sulla base dell'accordo del bacino padano. Non è la prima volta nel 2017: i blocchi si erano già visti infatti a ottobre.

Dal 26 dicembre, quindi, le vetture diesel Euro 4 (o inferiori) non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30. Limitazione anche per diesel fino a Euro 3 adibiti al trasporto delle merci, questa volta dalle 8.30 alle 12.30. Il blocco riguarda tutte le giornate, anche quelle festive (il 26 lo è), e non sarà nemmeno possibile accendere falò e barbecue, nonché utilizzare sistemi di riscaldamento a legna. E proprio sul riscaldamento l'ulteriore limitazione: i gradi consentiti in casa saranno 19.