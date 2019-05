Milano, "cannibali" di auto arrestati dalla polizia: traditi dalle mani sporche di grasso

In auto avevano i pezzi appena rubati. E sulle mani avevano i segni del loro lavoro. Due uomini - un ucraino con precedenti e un italiano, entrambi di ventidue anni - sono stati arrestati all'alba di martedì dalla Volante del commissariato Villa San Giovanni con l'accusa di furto aggravato.

Verso le 5, i poliziotti - impegnati nei normali controlli del territorio - hanno notato i due a bordo di un'auto in via Pitteri e hanno deciso di controllarli. Agli agenti è bastato guardare dentro il veicolo per trovare parti di un'altra macchina e attrezzi da lavoro sporchi di grasso, lo stesso grasso che è stato poi trovato anche sulle mani dei due.

A pochi metri da lì, la soluzione del "caso". Gli uomini del commissariato hanno infatti visto una Fiat Panda, di proprietà di un'azienda, quasi totalmente smontata e abbandonata in strada. I pezzi trovati nell'auto dei due sono risultati perfettamente compatibili con la Panda e a quel punto per i 22enni sono scattate le manette.