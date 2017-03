Rischia di morire soffocato al ristorante per un boccone di carne: gravissimo uomo di 38 anni

Lotta tra la vita e la morte un uomo di 38 anni che nella serata di giovedì 2 marzo ha rischiato di soffocare per un pezzo di carne che gli è andato di traverso. L'incidente intorno alle 22 in un ristorante di via ia Lazzaro Palazzi a Milano, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Il 38enne ha perso i sensi mentre cercava di ingoiare il pezzo di carne. Non sono serviti a nulla le manovre dei presenti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno liberato l'uomo dal boccone e successivamente lo hanno accompagnato in codice rosso al San Raffaele.

Soccorso anche un altro uomo di 40 anni che nel panico generale è caduto a terra procurandosi una lieve contusione: è stato accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli.