Schiaccia acceleratore al posto del freno e l'auto si schianta contro negozio

Ha pigiato decisa sul pedale dell’acceleratore. E la sua fedele Toyota Aygo, ha eseguito gli ordini alla lettera. Risultato: conducente e utilitaria, sono finiti contro la vetrata di un piccolo store commerciale.

Lo schianto è avvenuto domenica sera in via Varese, a Solaro. La donna alla guida dell’auto, 76 anni, di Caronno Pertusella, ha detto di aver commesso un errore e di aver scambiato il pedale dell'acceleratore con quello del freno. Il forte botto ha spaventato l’intero quartiere, sceso in strada per vedere quanto era accaduto. E’ arrivato anche il titolare del negozio: un imprenditore cinese del posto, non proprio contento di ciò che era accaduto.

L’utilitaria è andata distrutta e sono stati ingenti anche i danni all’esercizio commerciale. Per la signora, patente ritirata.