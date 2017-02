Nasconde 180mila euro in contanti nelle valigie: sorpresa dalla finanza a Malpensa

Aveva nascosto 180mila euro nei bagagli e stava cercando di partire con la figlia con un volo da Malpensa. È stata fermata dalle fiamme gialle che hanno trovato il denaro e sequestrato circa 80mila euro. È successo nei giorni scorsi nello scalo aeroportuale alle porte di Milano, nei guai una cittadina egiziana di 43 anni residente a Alassio (Savona).

VIDEO | L'operazione della finanza

Fermata dalle fiamme gialle ha dichiarato di avere con sé poco più di 20mila euro, metà dei quali della figlia che viaggiava con lei. Nel bagaglio a mano sono stati trovati 24mila euro, ma il comportamento nervoso della donna ha insospettito i finanzieri che hanno deciso di passare al setaccio gli altri bagagli già nella stiva dell'aereo. Al loro interno sono stati trovati 155mila euro, tutti nascosti tra gli indumenti.

In totale sono stati sequestrati 80mila euro. Non solo: incrociando i dati presenti nella banca dati è emerso che la 43enne era titolare di un ristorante all’interno dei “caruggi” di Savona che aveva avuto alcuni “precedenti” in materia di mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali. Inoltre — si legge in una nota diramata dalla finanza — è emerso anche una consistente incongruità tra il denaro trasportato e quanto dichiarato al Fisco.

Non sono casi isolati. «Dall’inizio dell’anno sono stati controllati oltre 400 passeggeri e di questi ne sono stati verbalizzati 211, mentre l’importo totale del denaro monitorato si aggira intorno ai 5 milioni di euro», precisano i militari. Per i passeggeri colti in flagranza sono scattate 201 sanzioni amministrative per un importo superiore ai 600mila euro, mentre in 10 casi si è provveduto al sequestro della valuta per un importo di circa 120mila euro.