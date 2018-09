Nullatenente e disoccupato, nasconde 150mila euro in contanti in casa: denunciato

Un uomo cinese di 50 anni, nullatenente e disoccupato, è stato denunciato dai carabinieri di Milano per ricettazione insieme alla moglie perché nella sua casa nascondeva circa 150mila euro in contanti. Tutto è iniziato con un controllo di routine intorno alle 16 di venerdì 14 settembre in zona Comasina a Milano, come riferito dai carabinieri del comando provinciale. Durante gli accertamenti sono emersi i suoi precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata all'usura, all'estorsione e al traffico di droga e una denuncia per ricettazione.

E così è scattata la perquisizione dell'auto dove i militari hanno trovato una busta con 13mila euro in contanti. Banconote di cui il 50enne non ha saputo giustificare il possesso, risultando disoccupato. È quindi scattata la perquisizione della sua abitazione, sempre in zona Comasina, dove i militari hanno trovato 134mila euro in banconote di diverso taglio, oltre a diversi tagli di valuta estera come dollari, yuan e franchi svizzeri. Per entrambi i coniugi è scattata una denuncia per ricettazione.