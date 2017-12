Malpensa, uomo fermato in aeroporto con 40mila euro nascosti nella cioccolata

Quando i finanzieri gli hanno chiesto se avesse qualcosa da dichiarare, lui ha detto di no e ha cercato di proseguire. Ma, purtroppo per lui, è stato tutto inutile.

Un uomo di trentotto anni, cittadino pakistano, è stato fermato dai militari della guardia di finanza all'aeroporto di Malpensa dopo essere sceso da un volo in arrivo da Barcellona. Le fiamme gialle, impegnate nei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno del traffico transfrontaliero di valuta, hanno scoperto che il trentottenne nascondeva in valigia quarantamila euro in contanti, ben oltre il limite di diecimila euro stabilito dalla legge.

Il denaro - ha reso noto la finanza in una nota - era stato sistemato all’interno di diverse confezioni di cioccolata chiuse e sigillate proprio nella speranza, vana, di eludere i controlli. Su quei soldi ora i finanzieri stanno effettuando ulteriori approfondimenti.

I soldi nascosti nella cioccolata