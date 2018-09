Duomo, sequestro record in appartamento: banconote per 1,5 milioni nascoste in sacchetti e buste

Banconote e mazzette in tutti i tagli disponibili, da 5 a 500 euro, nascoste dentro a sacchetti della spesa, borsoni, cartellette, portadocumenti e buste di tela. Il totale di circa un milione e mezzo di euro si trovava in un armadio e sotto il letto all'interno di un appartamento in piazza Duomo. Un altro mezzo milione sempre in contante, poi, era distribuito tra varie cassette di sicurezza in alcune banche di Milano. Questa la scoperta a cui è giunta la Guardia di finanza indagando sulla bancarotta di una società. Il 'tesoretto' è stato sequestrato e depositato in due libretti postali di deposito giudiziario.

I militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano, in particolare, hanno disposto il sequestro del denaro alla titolare di un bar-ristorante in piazza Duomo, sopra al quale si trovava l'appartamento dove è stato trovato il record di soldi 'cash'. Il ritrovamento è stato fatto nell'ambito della serie di perquisizioni disposte dai pm Giordano Baggio e Grazia Colacicco in un'inchiesta per bancarotta, reati fiscali e riciclaggio.

Le investigazioni della finanza lo scorso giugno avevano portato l'amministratore della società indagata agli arresti domiciliari per bancarotta e reati fiscali. In seguito era stato scoperto che parte del denaro dissipato dall'uomo era stato nascosto da terzi, tra cui, come appurato lo scorso agosto, la titolare del bar in Duomo, che nascondeva il contante nel suo appartamento.