Malpensa, soldi nascosti anche nei detersivi e nei pennarelli

Quattromila passeggeri controllati e quasi 1.900 sanzionati per essersi messi in viaggio con una valuta superiore a quella consentita. E' il bilancio dell'operazione "Cash in the clouds", durata diversi mesi, da parte della guardia di finanza di Malpensa e dell'agenzia delle dogane. La normativa (che prevede di dichiarare il denaro contante pari o superiore a 10 mila euro) ha lo scopo di arginare il fenomeno del riciclaggio di proventi criminali.

Le sanzioni comminate sono state, in totale, per circa 600 mila euro; i sequestri ammontano a circa 400 mila euro, mentre le somme intercettate in partenza e in uscita da Malpensa sono pari a quasi 40 milioni di euro. Spesso la verbalizzazione è solo il primo step di un ciclo investigativo più ampio: così si è scoperto che talvolta il denaro veniva trasportato da persone assolutamente sconosciute al Fisco.

E sono sempre più raffinate le tecniche con cui il denaro viene nascosto. Con preoccupante parallelismo con il modo di occultare la droga. Ad esempio a luglio 2017 sono stati trovati 18.500 euro in contanti a un cittadino cinese: l'uomo li aveva nascosti dentro i pennarelli dei figli. In un altro caso, un imprenditore nigeriano che vive in provincia di Torino stava per partire per il suo Paese con 205 mila euro in buste chiuse nascoste dentro fustini di detersivi in polvere.

Video: nascondigli "impossibili" per il denaro a Malpensa

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Alcune di queste somme di denaro sarebbero state impossibili da trovare senza l'aiuto dei cosiddetti "cash dogs", ovvero cani specializzati nel ritrovamento di banconote.