Atterra a Orio con quasi 40 mila euro in contanti e non li dichiara: multato

Era appena atterrato a Orio al Serio ed è incappato nei controlli dell'agenzia delle dogane e della guardia di finanza nello scalo bergamasco. L'uomo stava cercando di portare in Italia denaro contante superiore alla quantità che è possibile introdurre senza dichiararla (ovvero 10 mila euro).

Per l'esattezza, aveva con sé ben 38.570 euro in contanti. Erano nascosti nel suo bagaglio a mano. Inevitabile, dopo il controllo, il sequestro da parte dei funzionari delle dogane e dei militari della guardia di finanza. E non solo: all'uomo è stata comminata anche una sanzione equivalente (secondo la legge) al 15% della parte eccedente i 10 mila euro.

Il passeggero (un sudanese residente a Malta) si è visto quindi multato di 4.285,50 euro, che ha pagato immediatamente.