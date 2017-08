Tenta di prendere l'aereo senza dichiarare 36mila euro: scatta la maxi multa

Aveva oltre 36mila euro nel borsone e stava per lasciare l'Italia. Non l'ha fatta franca: è stato fermato dai funzionari dell'ufficio delle dogane, intervenuti insieme alle fiamme gialle, e per lui è scattata una maximulta. È successo nei giorni scorsi nell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), nei guai un cittadino turco.

L'uomo — come riportato in una nota diramata dall'Agenzia delle dogane — è stato fermato dai funzionari con 36.220 euro nel bagaglio a mano, contanti che si era dimenticato di dichiarare.

Per lui è scattata una sanzione: è stato sequestrato il 15% del denaro trasportato illecitamente (sopra ai 10mila euro). Tradotto: gli sono stati pignorati poco meno di 4mila euro, per essere precisi: 3.993.