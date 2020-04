Imbottisce di contanti i vestiti della sorella per non farli sequestrare: arrestato insieme al papà

Tra le mura di casa avevano un vero e proprio tesoro: banconote per 120mila euro e 55 grammi di coca. E quando hanno visto entrare i poliziotti hanno cercato di nascondere il denaro ma non è servito a nulla. L'epilogo? Padre e figlio arrestati e madre indagata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio di martedì 21 aprile in un'appartamento in via San Paolino (zona Navigli). La notizia è stata resa nota dalla Questura attraverso un comunicato.

Gli agenti sono arrivati all'abitazione al termine di una indagine e nella giornata di martedì, approfittando dell'arrivo di un parente, hanno fatto scattare il blitz. Gli agenti sono entrati con un cane antidroga e hanno scovato 50 involucri di cocaina per un peso totale di circa 55 grammi. Durante l’intervento è nato un alterco tra il padre, un cittadino marocchino di 53 anni, e il figlio 28enne in merito all’attribuzione reciproca della detenzione della droga.

Ma gli investigatori hanno passato al setaccio tutta l'abitazione trovando anche 120mila euro in contanti. 76mila di questi erano stati nascosti, "su input del fratello 28enne" precisano dalla questura, dalla sorella di 17 anni nei propri indumenti; il resto del denaro, invece, avvolto in cellophane e carta alluminio, è stata rinvenuto nella camera del 28enne.

Gli agenti del Commissariato Porta Ticinese hanno, inoltre, trovato e sequestrato un macchinario per il conteggio di banconote, uno per il confezionamento sottovuoto, 1,2 grammi di hashish in uso al padre e la somma di 280 euro nelle tasche del figlio.