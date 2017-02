Entra in Italia con oltre 80mila euro nascosti in un'auto diplomatica: scoperto dalla finanza

Aveva oltre 80mila euro in contanti sotto al sedile del passeggero e ha tentato di attraversare il confine tra Italia e Svizzera a bordo di un'auto con targa diplomatica. È stato fermato e sanzionato dalla guardia di finanza. È successo nei giorni scorsi al valico di Brogeda, nei guai un uomo di 34 anni.

L'uomo — come riportato in una nota diramata dalle fiamme gialle — è stato fermato insieme a un altro 36enne alla dogana. Hanno tentato di evitare i controlli affermando di dover svolgere una missione istituzionale, ma quando i militari hanno chiesto la documentazinone non hanno sono stati in grado di fornire alcunché.

Durante gli accertamenti sono state trovate le banconote, per un totale di 86.800 euro. Metà del denaro trasportato illecitamente (oltre i 10mila euro) è stato posto sotto sequestro in attesa che il ministero dell’economia e delle finanze definisca la sanzione, oggi variabile dal 30 al 50% della somma illegalmente trasportata.