Un milione e mezzo di euro trovati durante i controlli a Orio al Serio: passeggeri nei guai

Un milione e mezzo di euro non dichiarati scoperti nei bagagli di 120 viaggiatori in partenza dall'aeroporto di Orio al Serio, tutto nei primi tre mesi del 2018. È il risultato dei controlli messi a segno dalla guardia di finanza, in collaborazione con l'agenzia delle dogane, nello scalo aeroportuale alle porte di Milano. La notizia è stata diramata dalle fiamme gialle con una nota.

L'ultimo episodio lo scorso fine settimana quando le forze dell'ordine hanno intercettato 60 mila euro nascosti nel bagaglio di un passeggero ghanese in partenza per Atene.

Dagli accertamenti attraverso le banche dati è emerso che l'uomo, residente da tempo in Italia, non presentava dichiarazioni dei redditi dal 2013 e non era in grado di fornire una giustificazione sulla provenienza del denaro. L’intera somma è stata sequestrata per l’ipotesi di reato di "auto riciclaggio e il viaggiatore — precisano le fiamme gialle in una nota — denunciato alla locale procura della Repubblica".