Orio al Serio, atterra con 34mila euro nascosti sotto i vestiti e nel bagaglio a mano: multata

Aveva nascosto oltre 34mila euro sotto ai vestiti e nel bagaglio a mano ed era appena atterrata a Orio al Serio dalla Polonia. L'epilogo? una maxi multa da oltre 3.500 euro. È successo nei giorni scorsi nello scalo aeroportuale alle porte di Milano, nei guai una cittadina polacca.

La donna è stata fermata nel terminal degli arrivi durante i controlli congiunti di funzionari delle dogane e militari della guardia di finanza. Il denaro — 34.570 euro in banconote di vario taglio — era stato nascosto "nel bagaglio a mano e sulla persona", si legge in una nota diramata dai funzionari delle dogane.

Per lei è scattata una maxi multa 3.685,50 euro, pari al 15% della parte trasportata illegalmente (oltre i 10mila euro); sanzione immediatamente saldata. Non è la prima volta che accadono fatti simili nello scalo alle porte di Milano: il 5 febbraio era stato fermato un uomo con circa 40mila euro in valigia, mentre a marzo era stata fermata una passeggera che aveva nascosto 20mila euro nelle suole delle scarpe.